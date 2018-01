BAM sloopt parkeergarage Eindhoven Airport

Gepubliceerd op | Views: 2.604 | Onderwerpen: luchtvaart

EINDHOVEN (AFN) - Bouwonderneming BAM begint dinsdag met de sloop van de ingestorte parkeergarage op Eindhoven Airport. Garage P1 bezweek op 27 mei, twee weken voor oplevering. De oorzaak was een constructiefout in de vloeren.

Met de sloop en het verwerken en opruimen van het puin zijn twee tot drie maanden gemoeid. Zodra het terrein weer leeg is, begint BAM in april met de bouwwerkzaamheden voor de nieuwbouw. De oplevering is in juni 2019 gepland.

Naar aanleiding van een in september verschenen rapport over de constructiefout in de vloeren zijn in heel Nederland honderden gebouwen met soortgelijke vloeren nader geïnspecteerd. Verschillende gebouwen gingen uit voorzorg dicht, zoals een school in Sliedrecht, een bedrijvenpand in Vlissingen en een gebouw van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid kondigde eerder al aan het voorval te onderzoeken. De sloopwerkzaamheden gaan in nauw overleg, laat de Onderzoeksraad weten. ,,Op verzoek van de Onderzoeksraad zal een aantal delen uit de constructie tijdens de sloop worden veiliggesteld, zodat deze beschikbaar blijven voor nader onderzoek", staat in een toelichting.