Productie Duitse industrie sterk gestegen

Gepubliceerd op | Views: 579 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De industriële productie in Duitsland is in november met 3,4 procent gestegen in vergelijking met een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers die het Duitse federale statistiekbureau naar buiten bracht.

De stijging is aanzienlijk sterker dan verwacht. Economen voorspelden in doorsnee een productiestijging met 1,8 procent. In oktober nam de industriële productie in Duitsland met een herziene 1,2 procent af.

Volgens het statistiekbureau nam vooral de productie van kapitaalgoederen flink toe, net als die van consumentengoederen. De energieproductie ging echter omlaag.

ING-econoom Carsten Brzeski stelt dat het gaat om de sterkste productiestijging voor de Duitse industrie sinds september 2009. Volgens hem laten de cijfers zien dat de Duitse economie ook in het vierde kwartaal verder is gegroeid.