AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent dinsdag waarschijnlijk vrijwel vlak. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting zonder grote koersuitslagen beginnen. Beleggers lijken wat gas terug te winnen na de sterke start van het nieuwe jaar en wachten op de jaarcijfers van bedrijven.

Op het Damrak staat Altice in de schijnwerpers. Het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern zet zijn Amerikaanse tak op eigen benen. Altice USA blijft wel onder controle van miljardair Patrick Drahi. De splitsing moet ervoor zorgen dat Altice USA onder leiding van topman Dexter Goei, kan blijven groeien, zonder last te ondervinden van de schulden van het moederbedrijf.

KLM heeft afgelopen jaar een recordaantal van 32,7 miljoen passagiers vervoerd, 7,5 procent meer dan in 2016. Zustermaatschappij Air France verwelkomde vorig jaar 51,3 miljoen reizigers, wat neerkomt op een groei van 3 procent.

Deal

Philips Lighting heeft een deal gesloten met gamelifestyle-merk Razer. Daardoor zullen onder meer Philips Hue Entertainment-hulpmiddelen geïntegreerd worden met het Razer Chroma-verlichtingssysteem.

Beursintermediar Flow Traders liet weten een kantoor te openen in Hongkong na het verkrijgen van de benodigde vergunning. Via het kantoor in Hongkong kan in zogeheten futures en ETF worden gehandeld. Het kantoor in Hongkong zal nauw gaan samenwerken met het kantoor van Flow Traders in Singapore.

Europese beurzen

De Europese beurzen begonnen de week overwegend met winst. De AEX-index klom 0,5 procent tot 560,89 punten en de MidKap won 0,1 procent tot 854,28 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,4 procent. Londen was de negatieve uitzondering met een min van 0,3 procent.

Ook Wall Street ging overwegend licht vooruit. De Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 0,1 procent op 25.283,00 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent en technologiegraadmeter Nasdaq eindigde met een plus van 0,3 procent.

De euro was 1,1958 dollar waard, tegen 1,1976 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 62,15 dollar. Brentolie steeg 0,5 procent in prijs tot 68,11 dollar per vat.