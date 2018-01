Hogere chipprijzen helpen Samsung vooruit

Gepubliceerd op | Views: 869

SEOUL (AFN) - Samsung heeft in de laatste maanden van 2017 geprofiteerd van hogere prijzen voor geheugenchips. De Zuid-Koreaanse technologiegigant denkt op basis van voorlopige cijfers een operationele winst te hebben behaald van ruim 15 biljoen won (12 miljard euro) in het vierde kwartaal. Dat is bijna twee derde meer dan een jaar eerder, en bovendien een record voor het bedrijf.

Het resultaat is desondanks lager dan analisten vooraf hadden becijferd. De koersstijging van de Koreaanse won ten opzichte van de Amerikaanse dollar had meer invloed op de omzet en winst dan gedacht. Verder moest Samsung extra uitgaven doen aan eenmalige bonussen voor het personeel en aan marketing voor met name smartphones en televisies.

De chipdivisie van Samsung neemt het leeuwendeel van de winst voor zijn rekening. De mondiale halfgeleidersector kende in 2017 een sterk jaar waarin de vraag naar chips voor met name mobiele apparaten sterk toenam. Voor veel chipproducenten was dat aanleiding de productiecapaciteit te vergroten. Of de prijzen dit jaar net zo hard blijven stijgen, is volgens marktkenners dan ook maar de vraag.

Over heel 2017 verwacht Samsung een operationele winst te hebben behaald van omgerekend 42 miljard euro. Dat is ruim 83 procent meer dan in 2016. De omzet is met bijna een vijfde opgelopen tot 188 miljard euro. Het bedrijf komt later deze maand met definitieve en gedetailleerdere resultaten.