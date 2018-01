KLM vervoerde 32,7 miljoen passagiers in 2017

Gepubliceerd op | Views: 682 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTELVEEN (AFN) - KLM heeft afgelopen jaar een recordaantal van 32,7 miljoen passagiers vervoerd, 7,5 procent meer dan in 2016. De vliegtuigen van de luchtvaartmaatschappij zaten daardoor een stuk voller, met gemiddeld 88,4 procent van de stoelen aan boord gevuld.

In december lag de passagiersgroei bij KLM met een kleine 4 procent een stuk lager. Dat komt ook doordat thuisbasis Schiphol op 11 en 12 december slechts beperkt kon worden gebruikt door hevige sneeuwval. Vele honderden vluchten kwamen daardoor te vervallen.

Zustermaatschappij Air France verwelkomde vorig jaar 51,3 miljoen reizigers, wat neerkomt op een groei van 3 procent. Daar steeg de bezettingsgraad, een belangrijke graadmeter van efficiëntie in de luchtvaart, naar 85,7 procent. In december vervoerde Air France een kleine 2 procent meer passagiers.

Transavia

Transavia was afgelopen jaar goed voor 14,8 miljoen passagiers, ruim 11 procent meer dan in 2016. Gemiddeld zaten de vliegtuigen van de prijsvechter, die actief is in Nederland en Frankrijk, voor 90,6 procent vol. Dat betekent eveneens een flinke verbetering ten opzichte van een jaar eerder.

Ook in de laatste maand van het jaar kon Air France-KLM meer geld vragen voor zijn tickets dan een jaar eerder. De prijzen zijn sinds april 2017 iedere maand gestegen, na een lange periode waarin ze door felle concurrentie juist sterk onder druk stonden.

De groep vervoerde vorig jaar 1,8 procent meer vracht dan in 2016. Daarmee werd nog altijd minder dan 60 procent van de vrachtruimte aan boord benut.