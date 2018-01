Zwakkere yen stuwt Nikkei

Gepubliceerd op | Views: 678

TOKIO (AFN) - De effectenbeurs in Japan is dinsdag hoger gesloten. Beleggers maakten een inhaalslag na het lange weekeinde. De handel werd daarbij gesteund door een daling van de yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Elders in het Verre Oosten gingen de belangrijkste beursgraadmeters ook overwegend licht omhoog.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent hoger op 23.849,99 punten en bereikte tussentijds het hoogste niveau sinds november 1991. Zwaargewicht Fast Retailing dikte 1,2 procent aan. De Japanse eigenaar van kledingketen Uniqlo zag de verkopen in december met 18,1 procent stijgen ten opzichte van een jaar eerder. Ook chipmachinemaker Tokyo Electron en technologiebedrijf TDK waren in trek bij beleggers met winsten van 1,7 en 0,9 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus en de beurs in Shanghai steeg 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,1 procent bij onder aanvoering van de mijnbouwbedrijven.

De Kospi in Seoul zakte 0,6 procent. Technologieconcern Samsung verloor 3,8 procent na een tegenvallende winstverwachting voor het vierde kwartaal. Daarnaast werd gelet op het overleg tussen Noord- en Zuid-Korea, waarbij werd afgesproken dat Noord-Korea een delegatie stuurt naar de Olympische Winterspelen in het buurland.