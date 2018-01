Consumentenprijzen 1,4 procent hoger in 2017

Gepubliceerd op | Views: 539

DEN HAAG (AFN) - De consumentenprijzen waren in 2017 gemiddeld 1,4 procent hoger dan een jaar eerder. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

Goederen waren gemiddeld 1,5 procent duurder en de prijzen van diensten lagen 1,2 procent boven het prijsniveau in 2016. Na drie jaar met geringe prijsstijgingen zijn de consumentenprijzen in 2017 weer sterker gestegen. In 2016 was de prijsstijging van goederen en diensten met 0,3 procent nog de laagste in bijna 30 jaar.

De grotere stijging van de consumentenprijzen is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van autobrandstoffen en elektriciteit. De prijzen van voedingsmiddelen waren volgens het statistiekbureau gemiddeld 2,7 procent hoger dan in 2016. Dit is de sterkste prijsstijging na 2008.

De consumentenprijzen waren in december overigens 1,3 procent hoger dan een jaar eerder, aldus het CBS. In november was de prijsstijging van goederen en diensten op jaarbasis 1,5 procent.

De consumentenprijsindex, of CPI, is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en -diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs.