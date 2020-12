Beveiliger G4S akkoord met miljardenovername

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Britse beveiligingsbedrijf G4S is akkoord gegaan met een overnamebod van zijn Amerikaanse branchegenoot Allied Universal Security Services. Dat laatste bedrijf heeft in totaal 3,8 miljard pond (4,2 miljard euro) over voor G4S, dat zijn aandeelhouders aanmoedigt in te stemmen met het voorstel

Rond G4S ontstond de afgelopen maanden een biedingenstrijd. Ook de Canadese beveiliger GardaWorld wilde het bedrijf inlijven en was bereid 3,7 miljard pond te betalen, maar wordt nu afgetroefd. Eerdere overnamevoorstellen van zowel Allied Universal Security Services als GardaWorld stuitten nog op een afwijzing door de G4S-directie.

G4S levert beveiligingsdiensten en verzorgt onder andere in het Verenigd Koninkrijk de bewaking van gevangenissen. Met ruim 530.000 werknemers was de Britse multinational al een van de grootste werkgevers ter wereld. Als de samenvoeging met Allied Universal Security doorgaat, zou het gecombineerde bedrijf meer dan 750.000 werknemers hebben.

De laatste tijd stootte G4S ook een aantal onderdelen af. Zo verkocht het concern zijn divisie voor waardetransporten in Nederland, om zich hier vooral te richten op beveiligingsdiensten. G4S werd in in de voorbije jaren ook geplaagd door schandalen. De Britse omroep BBC bracht in 2017 met verborgen camera's verbale en fysieke mishandeling aan het licht door G4S-medewerkers die verantwoordelijk waren voor het uitzetten van illegale immigranten. In 2014 betaalde het bedrijf de Britse regering 109 miljoen pond terug, omdat het via fraude een te hoge prijs had gevraagd voor tags voor gevangenen.