Europese beurzen in afwachtende stand

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag dicht bij hun slotstanden van een dag eerder geëindigd. Beleggers wachtten af welke richting de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over een handelsverdrag op gaan. Die gesprekken zijn in een cruciale fase beland, want onderhandelaars hebben steeds minder tijd om tot een akkoord te komen. Ook werd uitgekeken naar ontwikkelingen in Washington rond het nieuwe coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde een fractie hoger op 616,59 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 914,85 punten. Frankfurt won 0,1 procent, terwijl de beurs in Parijs 0,2 procent lager sloot.

De hoofdindex in Londen sloot ook licht hoger. Het Britse pond daalde ten opzichte van de dollar 0,1 procent, onder andere als reactie op de opmerking van de Ierse premier dat een handelsakkoord erg moeilijk wordt. De Britse premier Boris Johnson liet weten naar Brussel te gaan voor verder brexitoverleg met de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.

Johnson

Johnson dreigde eerder al weg te lopen van de onderhandelingstafel. Tegelijkertijd zijn de EU en het Verenigd Koninkrijk erin geslaagd hun conflict over het uittredingsverdrag op te lossen. De Britse regering belooft wetgeving die inbreuk maakte op dat akkoord in te trekken, nadat Brussel eerder woedend had gereageerd op wetsvoorstellen die het internationaal recht zouden schenden.

Chiptoeleverancier ASMI profiteerde van een adviesverhoging door JPMorgan en steeg 2,5 procent. Het aandeel bereikte voor de tweede dag op rij een nieuw recordniveau. Sterkste stijger in de AEX was informatieleverancier Wolters Kluwer met een winst van 2,8 procent. Uitzendconcern Randstad was met een verlies van 1,5 procent de grootste daler bij de hoofdfondsen.

Alfen

Bij de kleinere bedrijven steeg Alfen bijna 8 procent. De laadpalenfabrikant heeft een driejarig contract gesloten met British Gas. Het bedrijf gaat laadpalen leveren voor het thuis opladen van de elektrische bedrijfswagens van het Britse energiebedrijf. In Frankfurt steeg Qiagen 3,8 procent. De Duitse maker van coronatesten schroefde zijn doelstellingen voor dit jaar en 2021 op.

De euro was 1,2110 dollar waard, tegenover 1,2141 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 45,68 dollar. Brentolie daalde 0,2 procent in prijs tot 48,89 dollar per vat.