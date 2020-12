Vakbonden stemmen in met nieuwe cao PostNL

DEN HAAG (ANP) - Vakbonden hebben definitief ingestemd met een nieuwe cao voor PostNL, waarover op 18 november al een principeakkoord werd bereikt. Leden van de vakbonden BVPP, CNV en FNV hebben in meerderheid voor de nieuwe cao gestemd. De overeenkomst geldt voor circa 18.000 medewerkers.

Medewerkers van PostNL, behalve de postbezorgers die een eigen cao hebben, krijgen in stappen 5,5 procent meer loon. Dit jaar is de loonstijging 2,5 procent. Volgend jaar komt daar 3 procent bij, zo staat in het akkoord.

Naast de structurele loonsverhoging wordt ook een eenmalige bonus van 250 euro uitgekeerd, als waardering voor het werken tijdens de coronacrisis. Daarnaast wordt voor dit jaar een resultaatsafhankelijke uitkering van 2 procent uitgekeerd en een eenmalige uitkering van 0,5 procent in december. Ook gaat PostNL meer pakketbezorgers in loondienst nemen.