Licht lagere opening op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag met kleine minnen geopend. Beleggers in New York kijken opnieuw naar Washington waar politici het maar niet eens kunnen worden over een coronasteunpakket. Verder worden de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten gehouden.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 0,1 procent lager op 30.032 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,2 procent omlaag tot 3683 punten en techbeurs Nasdaq zakte eveneens 0,2 procent, tot 12.494 punten.

De Amerikaanse politiek leek goed op weg om een coronasteunpakket van iets meer dan 900 miljard dollar af te spreken. De Republikeinse leider in de Senaat Mitch McConnell wil daarin echter opnemen dat bedrijven juridisch buiten schot blijven voor zaken die betrekking hebben op besmettingen met Covid-19 en dat willen de Democraten niet. Tegelijkertijd loopt het aantal besmettingen met het coronavirus in de Verenigde Staten nog altijd op.

Pfizer

Het coronavaccin van Pfizer (plus 1,8 procent) en BioNTech (plus 3,2 procent) zette een stap op weg naar goedkeuring in de VS. Wetenschappers van toezichthouder FDA stelden in een analyse van de testresultaten dat het middel veilig en effectief genoeg is.

Johnson & Johnson-dochter Jansen werkt ook nog aan een vaccin en denkt eind januari testresultaten te hebben. Het aandeel Johnson & Johnson won 0,6 procent.

Tesla

Tesla werd 1,7 procent lager gezet. De maker van elektrische auto's kondigde aan tot 5 miljard dollar op te willen halen met een aandelenuitgifte. Dat geld wil Tesla gebruiken om de productiecapaciteit uit te breiden.

Ook US Steel (plus 3,6 procent) kon op belangstelling rekenen. De staalproducent maakte bekend het resterende belang in Big River Steel over te willen nemen voor 774 miljoen dollar.