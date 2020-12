'Uitblijven coronadeal zet Wall Street lager'

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben hun meningsverschillen over het terugtrekkingsakkoord voor het VK opgelost. De Britse regering belooft wetgeving die inbreuk maakte op dat akkoord in te trekken. De wetgeving had de woede van Brussel gewekt.Het conflict over de scheidingsakte zat de onderhandelingen over een handelsakkoord in de weg. Dat akkoord moet ingaan zodra de Britten de EU op 1 januari ook in de praktijk achter zich laten. Maar nu is er "principe-overeenstemming over alle kwesties", zei de Britse minister Michael Gove. Ook over de grens tussen Noord-Ierland en Ierland, waarover de EU en het VK botsten.De overeenstemming betekent niet dat beide partijen al een akkoord hebben bereikt over de toekomstige handelsrelatie. Daarover zijn VK en de EU nog in conclaaf, waarbij visserij, toezicht en een gelijk speelveld de struikelblokken zijn.Het VK is al sinds 31 januari 2020 uit de EU. Maar momenteel is nog sprake van een overgangsfase, die eind deze maand afloopt. Voor die tijd hopen Londen en Brussel tot een akkoord te komen over de toekomstige handelsrelatie.