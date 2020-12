STOCKWATCH ASMI naar record na adviesverhoging JPMorgan

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het aandeel van chiptoeleverancier ASMI steeg dinsdag op de Amsterdamse beurs naar een nieuw recordniveau, geholpen door een adviesverhoging van JPMorgan Chase. De Amerikaanse bank schroefde ook het koersdoel voor ASMI flink omhoog.

Het advies ging van neutral naar overweight en het koersdoel werd verhoogd van 155 euro naar 210 euro. Daarmee hanteert JPMorgan het hoogste koersdoel voor ASMI van alle beleggingsadviseurs die worden gevolgd door Bloomberg. Volgens analisten van de bank heeft ASMI zijn marktpositie in de chipsector de laatste jaren sterk verbeterd.

Het aandeel ASMI noteerde dinsdag omstreeks 13.05 uur een plus van 4,7 procent op 165,65 euro. Daarmee was het koploper in de AEX.