Tesla wil 5 miljard ophalen met verkoop aandelen

Logisch moment natuurlijk voor Tesla, maar ik neem aan dat dit de hosanna stemming voor het aandeel een beetje zal dempen. Niet raar want de huidige koers is natuurlijk ook best absurd (disclaimer ik heb sinds feb geen aandelen meer). Elektrisch rijden lijkt meer en meer momentum te pakken en Tesla staat nog steeds een straatlengte voor in verkopen op global scale. Voordal ook dankzij succes in China. Dat laatste is dan wel weer tricky vanuit een politiek aspect (met Tencent als aandeelhouder is natuurlijk iets van risico afgedekt).