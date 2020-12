Bijna 300.000 vluchten minder boven Nederland in crisistijd

AMSTERDAM (AFN) - Sinds de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding ervan in te dammen, zijn van en naar Nederland bijna 300.000 vluchten minder uitgevoerd. Dat meldt de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol in een rapport over Nederland.

De daling van het aantal vertrekkende en aankomende vluchten daalde tussen 1 maart en 1 november met 297.000. Daarmee is volgens Eurocontrol sprake van een min van 61 procent op jaarbasis. De crisis heeft er verder voor gezorgd dat de passagiersstroom met 82 procent opdroogde wat neerkomt op 48 miljoen reizigers minder.

Sinds 15 maart was volgens Eurocontrol sprake van een diepe val van het aantal vluchten. Op 14 april werd het dieptepunt bereikt toen het volume op 10 procent van een jaar eerder lag. Sindsdien is sprake van een langzaam herstel met twee groeispurts in de zomermaanden. Daarna was weer sprake van een daling, ondanks een kleine opleving in oktober.

Wat betreft het verlies van luchtverkeer staat Nederland in Europa op een zevende plaats. Verder merkt Eurocontrol op dat KLM, de grootste gebruiker van luchthaven Schiphol, actiever is gebleven dan veel andere grote maatschappijen. Prijsvechter easyJet, vorig jaar nog de op een na grootste luchtvaartmaatschappij in Nederland, is momenteel de nummer acht in die lijst.

In de afgelopen week verwerkte Schiphol 63 procent minder vluchten in vergelijking met dezelfde week een jaar eerder. Wel is het aantal vrachtvluchten toegenomen. Schiphol verwerkte drie keer meer vluchten dan alle andere Nederlandse luchthavens bij elkaar opgeteld.