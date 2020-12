Vertrouwen Duitse beleggers sterker gestegen dan verwacht

MANNHEIM (AFN) - Het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de toekomst van de economie neemt toe, geholpen door het nieuws over de coronavaccins. Dat meldde onderzoeksinstituut ZEW. De toename viel sterker uit dan verwacht.

De ZEW-index, die het vertrouwen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam voor december uit op een stand van plus 55 tegen een plus van 39 een maand eerder. Economen hielden in doorsnee rekening met een stand van plus 46.

ZEW-president Achim Wambach zei dat er meer vertrouwen is gekomen onder experts op de financiële markten door nieuws over goedkeuring van vaccins. Eerder werd het vertrouwen juist gedrukt door het stijgende aantal coronabesmettingen en nieuwe lockdowns in Duitsland.

De index die het vertrouwen in de huidige situatie meet, was opnieuw iets negatiever. Vergeleken met een maand eerder liep het pessimisme op, tot een stand van min 66,5 tegenover min 64,3 in november.