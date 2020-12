Recordgroei voor internetbank Bunq

quote:

Qua pricing zit zelfs ING nog onder Bunq tarieven.

Ik denk dat Revolut, of een N26 vele malen beter zijn en deze zijn gratis. [/quote]Neuh. Met die banken die jij noemt kun je heel wat minder. Zeker in Nederland. Om te beginnen ondersteunen ze geen IDeal in tegenstelling tot Bunq. Dus dat is in Nederland als hoofdrekening al gelijk geen optie voor de meesten.Revolut is verder van een zeer twijfelachtige Rus en heeft nog steeds geen deposito garantie. Dus niemand met een halve hersen en veel geld gaat daar gebruik van maken.Nee hoor, niet echt in de praktijk voor mensen die ook wel eens buiten Europa komen. Als je de totale kosten van die 2 met elkaar vergelijkt inclusief minstens 1 Mastercard credit of debit card dan wint Bunq ongetwijfeld. Que gebruikersgemak en nieuwe features (zoals contactloos betalen met de telefoon) wint Bunq het ook makkelijk.En qua "uptime" (dus storingen) wint Bunq het al helemaal dik.Als je af en toe ook wel eens buiten Europa komt hoef je ING niet eens te overwegen. Die hanteren ongetwijfeld de standaard dino-tarieven van 2,50 EUR per pin actie + > 2% koersopslag. Waarbij je Maestro kaart die zogenaamd in de hele wereld werkt in de praktijk nergens blijkt te werken.Dan kan Bunq al heel snel uit.Voor mensen met meer dan 5 ton op de rekening kun je ING ook wel vergeten, die heffen daar nu 0,5% rente op (negatieve spaarrente dus).[quote]Vind persoonlijk ING prima bank, ja ze verdienen geld, en ja het zijn een beetje dinosauriers, maar jij wordt ook oud op een dag en dan gaat het allemaal een beetje trager.En over die groei van Bunq, lijkt me typisch een geval van lekker schreeuwen en zogenaamd laten zien dat we de beste zijn, en dan gaat iedereen het wel geloven.