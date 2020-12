Recordgroei voor internetbank Bunq

AMSTERDAM (ANP) - Internetbank Bunq heeft de eerste helft van dit jaar naar eigen zeggen de snelste groei ooit meegemaakt. De bank zag de gebruikerstegoeden in de meetperiode met 50 procent stijgen tot 633 miljoen euro. Om de aanwas van klanten en tegoeden aan te kunnen en om nieuwe talenten aan te trekken opent Bunq ook een nieuw kantoor in Rotterdam.

Volgens Bung hadden spaarders in de onzekere tijden in het eerste halfjaar van 2020 duidelijk behoefte aan "een solide en betrouwbaar alternatief op het traditionele bankieren." Met de uitbreiding naar Rotterdam opent Bunq voor de tweede keer in korte tijd een nieuw kantoor, nadat in 2019 al een kantoor in Sofia werd geopend.

Bunq breidde in oktober vorig jaar uit van acht naar dertig Europese landen. De bank heeft de ambitie om ook in de Verenigde Staten een bankvergunning in de wacht te slepen.