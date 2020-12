ASMI koploper in afwachtende AEX

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse AEX-index ging dinsdag licht vooruit onder aanvoering van ASMI. De chipleverancier profiteerde van een adviesverhoging. De andere Europese beurzen lieten eveneens kleine koersuitslagen zien. De blik bleef gericht op de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen Brussel en Londen, die in een cruciale fase zijn beland. Ook hielden beleggers de ontwikkelingen rond het extra coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie in de gaten.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 616,65 punten. De MidKap klom ook 0,1 procent, tot 913,66 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt daalde een fractie en Parijs verloor 0,1 procent.

De Londense FTSE-index zakte 0,1 procent. De Britse premier Boris Johnson liet weten naar Brussel af te reizen voor verder brexitoverleg met de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Er zijn nog steeds "significante" meningsverschillen tussen de Europese Unie en de Britten over de visserij, gelijk speelveld voor bedrijven en de handhaving van regelgeving.

Eerste persoon ingeënt

In het Verenigd Koninkrijk is inmiddels de eerste persoon ingeënt met het nieuwe coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Het vaccin werd op 2 december goedgekeurd voor gebruik in het Groot-Brittannië. Het aandeel van de Duitse biotechnoloog BioNTech won 0,4 procent in Frankfurt.

In de AEX stond ASMI (plus 3,2 procent) bovenaan dankzij een adviesverhoging door de Amerikaanse bank JPMorgan. Het aandeel bereikte voor de tweede dag op rij een nieuw recordniveau. ABN AMRO volgde met een winst van 2,4 procent. Staalmaker ArcelorMittal en verfconcern AkzoNobel sloten de rij met verliezen van 1,9 procent.

Fitnessketen Basic-Fit en bouwer BAM gingen aan kop bij de middelgrote bedrijven, met plussen van dik 1 procent. Grootste daler was bodemonderzoeker Fugro met een verlies van 1,9 procent. Bij de kleinere bedrijven klom Alfen 6,6 procent. De laadpalenfabrikant heeft een driejarig contract gesloten met British Gas. Het bedrijf gaat laadpalen leveren voor het thuis opladen van de elektrische bedrijfswagens van het Britse energiebedrijf.

De euro was 1,2112 dollar waard, tegenover 1,2141 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,5 procent tot 45,55 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 48,48 dollar per vat.