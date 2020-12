Meer dan 700 miljard in derde steunpakket Japan

Japan heeft inmiddels een schuld die zo absurd hoog is dat je niet meer kan begrijpen dat het mogelijk is die te financieren. Tegelijkertijd daalt de bevolking in Japan al een aantal jaar gestaag. Ze hebben inmiddels een geboortetekort van een half miljoen baby's per jaar. Dat betekent dat de Japanse bevolking dit jaar waarschijnlijk krimpt met 1 persoon per minuut, en de trend wordt slechter. Goed voor het klimaat wellicht, maar als je tot je oren in de schulden zit is een groeiende bevolking meestal beter.