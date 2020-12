Vlak Damrak kijkt naar brexitoverleg

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag vrijwel vlak begonnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden met kleine koersuitslagen. De blik bleef gericht op de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen Brussel en Londen, die in een cruciale fase zijn beland. Ook hielden beleggers de ontwikkelingen rond het extra coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie in de gaten. In het Verenigd Koninkrijk is inmiddels de eerste persoon ingeënt met het nieuwe coronavaccin van Pfizer en BioNTech.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 616,29 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 913,78 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,2 procent.

De Londense FTSE-index verloor 0,5 procent. De Britse premier Boris Johnson liet weten naar Brussel af te reizen voor verder brexitoverleg met de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Er zijn nog steeds "significante" meningsverschillen tussen de Europese Unie en de Britten over de visserij, gelijk speelveld voor bedrijven en de handhaving van regelgeving.

In de AEX profiteerde chipbedrijf ASMI van een adviesverhoging door JPMorgan en ging aan kop met een plus van 4,8 procent. Verzekeraar ASR won 0,2 procent, na een koopadvies van Berenberg. Bij de kleinere bedrijven klom Alfen 2,7 procent. De laadpalenfabrikant heeft een driejarig contract gesloten met het Britse energiebedrijf British Gas.