'Brexitoverleg blijft beurzen domineren'

Ik zou me ook niet in laten pakken door het tuig van Europa.

Ga me niet vertellen dat Europa het zo goed doet.

We gaan Amerika achterna en dat in land is echt heel veel rottigheid.

Ik sta niet achter dit Europa met deze waardeloze bestuurders.

Ze zitten er voor zichzelf en niet voor het volk.

Het gewone volk wordt uitgemolken.