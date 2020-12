'Brexitoverleg blijft beurzen domineren'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent dinsdag naar verwachting licht lager. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine verliezen te beginnen. De blik blijft gericht op de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen Brussel en Londen, die in een cruciale fase zijn beland. Ook houden beleggers de ontwikkelingen rond het extra coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie in de gaten.

De Britse premier Boris Johnson liet weten naar Brussel af te reizen voor verder brexitoverleg met de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Er zijn nog steeds "significante" meningsverschillen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de visserij, gelijk speelveld voor bedrijven en de handhaving van regelgeving. Als er woensdag geen brexitdeal ligt, dan is het volgens persbureau Bloomberg te laat om een akkoord nog voor het einde van het jaar goedgekeurd te krijgen.

Groot-Brittannië gaat dinsdag ook beginnen met het toedienen van het coronavirusvaccin dat is ontwikkeld door Pfizer-BioNTech. Het vaccin werd op 2 december goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. Bewoners van bejaardenhuizen en hun verzorgers zullen de eersten zijn die ingeënt worden, gevolgd door 80-plussers en gezondheids- en zorgpersoneel.

Aandeel ASMI mogelijk in beweging

Op het Damrak zal het aandeel ASMI mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van JPMorgan schroefden hun aanbeveling voor het chipbedrijf op. Analisten van Berenberg zijn daarnaast gestart met het volgen van verzekeraar ASR met een koopadvies.

Laadpalenfabrikant Alfen heeft een driejarig contract gesloten met het Britse energiebedrijf British Gas. Die onderneming gaat laadpalen leveren zodat het personeel van British Gas de elektrische bedrijfswagens thuis kunnen opladen. Hoeveel laadpalen Alfen precies gaat leveren en welk bedrag daarmee gemoeid is, is nog niet duidelijk.

De Europese beurzen sloten maandag gemengd. De AEX-index klom een fractie tot 616,20 punten en de MidKap verloor 0,6 procent tot 912,63 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,8 procent. Londen ging licht omhoog. De Amerikaanse beurzen eindigden eveneens verdeeld. De Dow-Jonesindex daalde 0,5 procent tot 30.069,79 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent, maar de Nasdaq klom 0,5 procent tot een nieuw recordniveau.

De euro was 1,2111 dollar waard, tegenover 1,2141 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent tot 45,32 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 48,26 dollar per vat.