Greenpeace: ING steekt meest in steenkool

AMSTERDAM (AFN) - Van de Nederlandse financiële instellingen steekt ING het meeste geld in steenkool. In een kleine drie jaar leende de bank 2,6 miljard euro aan negen bedrijven die kolencentrales bouwen. Pensioenfonds ABP staat op de tweede plek, gevolgd door verzekeraar Nationale Nederlanden, meldt Greenpeace zondag na onderzoek.

Het ABP heeft volgens Greenpeace voor 715 miljoen euro aan aandelen in veertig bedrijven die nieuwe kolencentrales bouwen. Nationale Nederlanden heeft aandelen en obligaties ter waarde van 559 miljoen euro in 28 bedrijven die dergelijke centrales willen bouwen.

Op de vierde plek staat pensioenfonds PGGM, met 557 miljoen aan aandelen in 45 bedrijven die nieuwe kolencentrales bouwen. Verzekeraar Aegon sluit de top 5 met 202 miljoen euro aan aandelen en obligaties in 25 bouwers van kolencentrales.

Opvallend

Dat ING 2,6 miljard euro heeft geleend, is volgens Greenpeace opvallend, aangezien het bedrijf heeft beloofd vanaf 2025 geen bedrijven meer te financieren die kolencentrales bouwen. "Dat is een goede toezegging van ING, maar van de centrales die nu worden gebouwd, is het de bedoeling dat die nog wel dertig of veertig jaar meegaan", zegt campagneleider Kees Kodde.

Volgens Kodde lijken Nederlandse financiële instellingen wel steeds minder geld te steken in steenkool. "Ze worden voorzichtiger, maar het gaat wel langzaam. Je zou je er niet mee in moeten laten."