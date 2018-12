quote: Bakker88 schreef op 8 dec 2018 om 10:19:

De bovenkant van de samenleving gaat door met het graaien, terwijl aan de onderkant de pijn voelt. Schijnbaar hebben de bovenkant niet door waar ze mee bezig zijn. Dat zie je ook bij ING. Het bestuur van ING snapt er niets van.



Het is niet uit te leggen dat je na zo grote boete van 775 miljoen nog als baas een salarisverhoging krijgt van maar liefst 50%. Ze zien het schijnbaar toch anders. wanneer komt er de inkeer?

Eens met deze analyse. Er komt geen inkeer. Het kleine "ons kent ons" clubje dat de RvC en RvB van bedrijven vormt is volledig van de samenleving vervreemd. Van der Veer ooit CEO van Shell, een bedrijf dat geen cent vennootschapsbelasting in NL schijnt te betalen, is daarvan het levende bewijs met de salarisverhoging van de CEO van ING.