Blik beleggers op nasleep verkiezingsstrijd VS en corona

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers gaan een week tegemoet waarin ze zeker weten dat Joe Biden is verkozen tot de nieuwe Amerikaanse president, na dagenlange onduidelijkheid door het lange tellen van de stemmen. De aandelenmarkten gingen vorige week bij het naderen van Bidens overwinning voornamelijk omhoog. Het is nu uitkijken naar de effecten van een verdeelde regering op de slagkracht van de Democraten.

Biden moet ondanks zijn verkiezingszege waarschijnlijk rekening blijven houden met Republikeinen, omdat zij een meerderheid in de Senaat lijken te behouden. Dat zorgt op de korte termijn waarschijnlijk voor minder voortvarendheid op bij het doorvoeren van een omvangrijk steunpakket tegen de coronacrisis dan gehoopt.

Democraten en Republikeinen steggelen al langer over een nieuw stimuleringspakket tegen de crisis, waarbij de Democratische Partij een veel groter pakket voorstaat dan de Republikeinen. De aangekondigde juridische aanvallen van Donald Trump op de verkiezingsuitslag helpen niet bij het bereiken van overeenstemming. Economen van ING waarschuwden dat het uitblijven van forse coronasteun, in combinatie met de snel oplopende besmettingsaantallen, weer kan leiden tot economische krimp in de VS in het slotkwartaal

Risicovollere beleggingen

Kenners van vermogensbeheerder BlackRock vermoeden dat risicovollere beleggingen de komende week populair blijven. Het rendement op de veilig geachte Amerikaanse staatsschulden blijft namelijk laag als de regering niet met grote bestedingsplannen komt, waardoor bijvoorbeeld aandeleninvesteringen in snel groeiende bedrijven een beter alternatief worden.

De komende week zal ook veel aandacht uitgaan naar de nieuwe coronacijfers. In Nederland, Frankrijk en Duitsland moet duidelijk worden of de gedeeltelijke of volledige lockdowns effect hebben, wat iets kan zeggen over de duur van de beperkende maatregelen.

Handelsakkoord

Tegelijkertijd zit het overleg over een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk nog altijd vast. De Britse premier Boris Johnson en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, spraken na hun brexitoverleg op zaterdag van een blijvend grote kloof. Maandag gaan de onderhandelingen verder.

Beleggers krijgen ook nog kwartaalcijfers van enkele grote bedrijven voor de kiezen. ABN AMRO staat woensdag in de schijnwerpers op het Damrak met de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Chemicaliëndistributeur IMCD, ook een AEX-fonds, presenteert die dag ook zijn kwartaalresultaten.

Qua buitenlandse fondsen is het opletten op het kwartaalbericht van BioNTech op dinsdag. Dat biotechberijf ontwikkelt samen met Pfizer een vaccin tegen het coronavirus. Positief nieuws over de voortgang bij dat vaccin kan markten in beweging zetten, maar tegenvallers zullen zwaar wegen op het beleggerssentiment.