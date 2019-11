Van de week heb ik het aexje weer plat kunnen leggen door de super prestaties van mijn 2e keus;aperammetje,die zette maar liefst +17,73% op de borden!!

Mijn 1e keus; besi had er van de week niet veel zin in;+1,03%,nu ja,die gaat pas echt vlammen,als al die euv machientjes van asml produktie gaan draaien,maar dat duurt nog efkens,al zien we bij de cijfers van de chippers overal de omzetten al weer toenemen,dus denk ik dat de vloed al weer door zit te komen.

Al met al steeg mijn portfolio overtuigend met 4% naar all thime high!!

niet alleen de beursmetalen,knalden,ook bij dalm lijkt de zwaarste pijn voorbij,de oud ijzerprijs stijgt weer en super belangrijk voor de ekonomie; ook koper zit in de lift.

Euro com schakelt ook over op 2x dividend per jaar,dat is een hele goede aandeelhouders vriendelijke ontwikkeling,slim belleggen,tipt de europese aandelen,maar op dit gebied lopen ze ongelooflijk ver achter tenopzichte van uncle sam!!

Ik ben heel blij met een portefuille plus van 55% dit jaar,maar het is gewoon nul komma niks,vergeleken bij de tippetjes van jacky hoogland,die heeft het heel vaak over koersplussen,van 1000% en meer,ja dan voel je,je zelf maar een zielige tobbert,ik heb mijn goud reinettenboom naar jacky genoemt,want er stonden van het jaar wel 1000 heerlijke fris zure moesappels aan,waar je ook nog eens heerlijke appeltaart van kan bakken,ik heb mijn koerswinst maar voor een groot gedeelte,richting familie en vrienden getransporteerd.

Morgen moeten we onze kostbare centjes gaan versporen,want anders verloopt onze bejaardenkaart,bovendien betekent 2 van die zware jongens op het spoor,extra slijtage van de spoorstaven en dat is weer gunstig voor mittal,dan staat hij zo weer op 20euro!!

Op zondag mijn supersnelle,donkerzwarte gazelle nemen,om me zeer milieu vriendelijk te scharen onder het heerlijke schatrijke WOORD,daar staat in; hoe meer je weggeeft,hoe meer je ontvangt,een werkelijk prachtige opdracht!!

Maandag,maar hopen,dat,dat eendje,aan de andere kant van de grote plas zijn snaveltje een beetje dicht houd,want vandaag ontstond daardoor gelijk dipperitus,zouden we zijn zwijgzaamheid de laatste tijd een beetje aan die lieve democraatjes te danken hebben,is hij een beetje benauwd voor hun plannen,omdat hij een nogal onzuiver blazoen heeft.

Of zal vriend Pence hem voorgehouden hebben,dat hij veel meer de gulden leefregel van het WOORDmoet aanhouden; heb de HEERE UW GOD lief boven alles,en de naaste zo als je zelf,als dit motto eens meer zijn levens kompas word,dan kan het aexje op gaan stomen naar de 700 punten,dan gaat ook die all thime high!!SJALOOM!!!