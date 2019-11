Wall Street met kleine plussen handel uit

Gepubliceerd op | Views: 286

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine winsten het weekend ingegaan. Daarmee kreeg de recordreeks van de voorbije dagen een voorzichtig vervolg. Woorden van de Amerikaanse president Donald Trump deden het sentiment geen goed. Hij zei dat de VS nog geen afspraken met China hebben gemaakt over het terugschroeven van handelstarieven.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie nipt hoger op 27.681,24 punten. De brede S&P 500 eindigde 0,3 procent in de plus op 3093,08 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 8475,31 punten.

Volgens Trump wil Peking opgelegde tarieven deels terugdraaien. Maar met een gedeeltelijke handelsdeal ophanden, is Trump niet bereid alle ingestelde tarieven te schrappen. Het Chinese ministerie van Handel maakte eerder nog bekend dat importheffingen stapsgewijs worden afgebouwd.

Walt Disney

Walt Disney won 3,8 procent na kwartaalresultaten. Het entertainment- en mediaconcern profiteerde van successen in de bioscoop met films als The Lion King en Toy Story 4 terwijl ook de pretparken meer geld opleverden.

Maker van actiecamera's GoPro beleefde een koerssprong van 6 procent. Het bedrijf leed weliswaar in de afgelopen periode een groter verlies op een sterk gedaalde omzet, maar de prestaties vielen minder slecht uit dan analisten hadden gevreesd. Een winstalarm ging kledingverkoper Gap (min 7,6 procent) niet in de koude kleren zitten. Topman Art Peck trad per direct af.

Booking.com

Southwest Airlines verloor 0,1 procent. De onderneming verwacht op zijn vroegst begin maart weer met de Boeing 737 MAX te kunnen vliegen. Dat is een maand later dan waar eerder van uit werd gegaan. De toestellen worden wereldwijd om veiligheidsredenen aan de grond gehouden.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof overweegt het handelsmerk Booking.com te blokkeren. De naam van de website voor hotelreserveringen zou te algemeen zijn om beschermd te kunnen worden. Booking.com won evenwel 1,6 procent.

De euro was 1,1022 dollar waard, tegen 1,1020 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Amerikaanse olie steeg 0,5 procent in prijs tot 57,42 dollar per vat. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 62,63 dollar.