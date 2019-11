Aegon rondt aandeleninkoop af

quote: FORT1944 schreef op 9 nov 2019 om 09:11:

HOPELIJK blijft AEGON aandelen inkopen dat de koers ook verder omhoog kan , het is triestig dat AEGON geen goede draai naar boven kan maken , dit aandeel lijkt meer op een bodemloos vat dan een soliede belegging voor de toekomst .

Aegon is begonnen met een aantal "sub-prime" producten, omdat de prime-markt al verzadigd is. Dat is geen goede ontwikkeling.