Icahn voert druk op bij Occidental

DOVER (AFN/BLOOMBERG) - De activistische investeerder Carl Icahn voert de druk op bij Occidental Petroleum. In een brief aan aandeelhouders sprak Icahn zijn ongenoegen over het beleid van de onderneming. Zo is hij het niet eens met het besluit om branchegenoot Anadarko Petroleum in te lijven voor 38 miljard dollar.

Volgens Icahn neemt Occidental te veel risico met de Anadarko-deal. De investeerder verkocht ook een aanzienlijk deel van zijn aandelen. Van de 33 miljoen aandelen die hij bezat, goed voor een belang van 3,7 procent, heeft hij er nog 23 miljoen over. Het resterende belang Occidental is circa 900 miljoen dollar waard.

Icahn wantrouwt ook het zittende bestuur, dat volgens hem wil groeien op kosten van aandeelhouders. Tijdens de volgende aandeelhoudersvergadering hoopt hij op voldoende steun om de koers van Occidental te wijzigen.