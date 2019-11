Basic-Fit laat op stoom op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 333

AMSTERDAM (AFN) - Basic-Fit was vrijdag een opvallende stijger op het Damrak. De uitbater van fitnessscholen deed een dag eerder zijn strategie uit de doeken en kondigde daarbij een groeiversnelling aan. Die kwam op de beurs pas een dag later tot wasdom. Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis stond in de schijnwerpers na cijfers. De tendens op de beursvloeren in Europa was de laatste dag van de week licht negatief, na de opmars van de voorbije dagen.

De AEX-index in Amsterdam sloot de sessie met een min van 0,1 procent op 596,50 punten. De MidKap, met daarin koploper Basic-Fit, kreeg er 0,4 procent bij tot 900,15 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,6 procent achteruit.

Basic-Fit maakte eerder bekend snel meer sportscholen te willen openen. Het aandeel sloot uiteindelijk met een winst van 5,7 procent. Boskalis won 3,6 procent in de MidKap. De onderneming presteerde in het derde kwartaal naar eigen zeggen veel beter dan in de eerste helft van het jaar. Ook voor de rest van het jaar is Boskalis positief gestemd.

Promotie Altice

Kabel- en telecomconcern Altice Europe (plus 5 procent) maakte de top drie van de MidKap compleet. Het bedrijf promoveert naar de belangrijke MSCI Global Standard Index.

De chipbedrijven ASMI en Besi stonden onderaan de MidKap met minnen van 2,2 en 1,7 procent. Chipmachinemaker ASML verloor in de AEX 0,6 procent. De hoofdindex werd aangevoerd door Aalberts Industries met een winst van bijna 1 procent. Heineken kreeg een adviesverhoging en won 0,1 procent.

Somber IAG

IAG verloor 0,6 procent in Londen. Het moederconcern van luchtvaartmaatschappijen British Airways en Iberia is somberder geworden over zijn groeivooruitzichten. De Duitse branchegenoot Lufthansa won 0,7 procent in Frankfurt. Daarmee zette de onderneming de stijgende lijn door. Een dag eerder won het aandeel 7 procent na beter dan verwachte kwartaalcijfers. Wel zorgden stakingen onder cabinepersoneel er voor dat op donderdag en vrijdag 1500 vluchten uitvielen.

De euro was 1,1020 dollar waard, tegen 1,1043 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie steeg een fractie in prijs tot 57,16 dollar per vat. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 62,36 dollar.