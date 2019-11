Rechter Italië stuurt bankiers de cel in

Gepubliceerd op | Views: 751 | Onderwerpen: Italië

MILAAN (AFN/BLOOMBERG) - Voormalig leidinggevenden van Deutsche Bank en het Japanse Nomura moeten de cel in vanwege hun rol in een grote fraudezaak bij de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena. Ook oud-medewerkers van de oudste bank van Italië zelf moeten de gevangenis in. De bankmedewerkers zouden geholpen hebben met het wegmoffelen van honderden miljoenen euro's aan verliezen.

Een Italiaanse rechter deelde vrijdag gevangenisstraffen uit tot 8 jaar. De betrokken bankiers zouden onder meer nepaccounts hebben gebruikt voor de fraude en markten moedwillig hebben gemanipuleerd. Ook zou gesjoemeld zijn met de handel in complexe derivaten, waarmee renteverliezen kunnen worden afgedicht.

Oud-voorzitter Giuseppe Mussari van Monte dei Paschi moet ruim 7 jaar brommen. Ook de overige tien verdachten kregen gevangenisstraffen opgelegd, waaronder voormalig financieel directeur Daniele Prondini en algemeen directeur Antonio Vigni van Monte dei Paschi. De verwachting is dat de gestrafte medewerkers de beslissing van de rechter zullen aanvechten.