Adempauze op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 55

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine uitslagen aan de laatste sessie van de week begonnen. Daarmee lijken beleggers gas terug te nemen na de recordreeks de laatste tijd. De graadmeters werden vooruit geholpen door positieve ontwikkelingen aan het Amerikaans-Chinese handelsfront.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel een fractie lager op 27.662 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 3080 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 8419 punten.

Entertainment- en mediaconcern Walt Disney steeg in de vroege handel 4,4 procent na kwartaalresultaten. Het bedrijf profiteerde van successen in de bioscoop met films als The Lion King en Toy Story 4 terwijl ook de pretparken meer geld opleverden.

Winstalarm Gap

Maker van actiecamera's GoPro beleefde een koerssprong van 8,4 procent. Het bedrijf leed weliswaar in de afgelopen periode een groter verlies op een sterk gedaalde omzet, maar de prestaties vielen minder slecht uit dan analisten hadden gevreesd.

Een winstalarm ging kledingverkoper Gap (min 4 procent) niet in de koude kleren zitten. Topman Art Peck trad per direct af.