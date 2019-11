'Nieuwe klus voor SBM positief'

Gepubliceerd op | Views: 892

AMSTERDAM (AFN) - De nieuwe klus voor maritiem oliedienstverlener SBM Offshore in Guyana van ExxonMobil is positief nieuws. Dat meldde KBC Securities in een reactie.

SBM kreeg contracten voor het derde productie- en opslagschip (FPSO) van ExxonMobil in Guyana. Het betreffende schip gaat Prosperity heten en zal uiteindelijk worden afgemeerd om ongeveer 2 miljoen vaten ruwe olie te kunnen opslaan. Na de benodigde goedkeuringen begint SBM aan de constructiewerkzaamheden.

Het schip wordt gebouwd via het Fast4Ward-programma, waardoor FPSO's met grotere productiecapaciteit relatief snel kunnen worden gebouwd. KBC stelt dat het nieuws aangeeft dat dit programma steeds meer aanslaat in de markt. Het advies voor SBM is buy, met een koersdoel van 22 euro.

Overheid van Guyana

Analisten van ING gaven aan verrast te zijn door de mededeling van SBM omdat ExxonMobil nog niets had bekendgemaakt. Mogelijk heeft dat te maken met het ontbreken van goedkeuring van de overheid van Guyana wat weer samen kan hangen met de verkiezingen in het land. Toch denken de marktvorsers niet dat de deal, die positief is voor SBM, niet doorgaat. ING heeft een buy-advies met een koersdoel van 20 euro.

Het aandeel SBM noteerde vrijdag rond 09.40 uur vlak op 15,98 euro.