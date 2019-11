'Boskalis presteert naar verwachting'

Gepubliceerd op | Views: 1.110

AMSTERDAM (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis overlegde goede kwartaalresultaten. De omzet steeg en het resultaat ging sterk vooruit in vergelijking met het eerste halfjaar. Hoewel het bedrijf geen cijfers noemt, lijkt de update daarmee overeen te komen met de verwachtingen, schrijven analisten van KBC Securities.

De marktvorsers menen dat Boskalis op drie uitdagende markten actief is. Met name op het gebied van baggeren en infrastructuur zit er nog wel wat risico op een neergang. Ook zien de analisten nog wel wat hoopgevend in de voorziening van 105 miljoen euro op windenergieprojecten die Boskalis bij de halfjaarcijfers bekendmaakte. Twee derde daarvan is geen directe afschrijving. Mogelijk kan een deel daarvan nog via schadeclaims worden teruggehaald, wat de jaarresultaten van Boskalis een zetje zou geven.

KBC heeft een accumulate-advies voor Boskalis met een koersdoel van 22 euro. Het aandeel Boskalis stond na een kwartier handelen 6,3 procent hoger op 21,70 euro.