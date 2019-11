Kom kom, “alarm” is erg zwaar. De luchtvaart zou helemaal niet moeten groeien, maar krimpen.

Als mensen hun geld niet uitgeven aan vliegen, dan geven ze het aan andere zaken uit die minder schadelijk zijn voor het milieu. Zoals cultuur. Of binnenlandse vakanties. Of andere, minder schadelijker vormen van consumptie.

Iedere procent groei van de luchtvaart is er nu een te veel.