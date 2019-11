Sterk derde kwartaal voor Boskalis

Gepubliceerd op | Views: 1.395

PAPENDRECHT (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft het in het derde kwartaal naar eigen zeggen veel beter gedaan dan in de eerste helft van het jaar. De omzet ging licht omhoog, maar het bedrijfsresultaat liet een sterkere stijging zien. Ook voor de rest van het jaar is Boskalis positief gestemd.

Concrete resultaten werden in een handelsbericht vrijdag niet gegeven. Maar het concern wees er op dat vooral de activiteiten op het gebied van Offshore Energy, werkzaamheden voor de olie- en gassector en voor windmolenparken, sinds de zomer veel beter gaan.

Bij de halfjaarcijfers moest Boskalis nog een flinke voorziening nemen op windparken in de Noordzee. Veel klanten in die sector waren door dalende en wegvallende subsidies veel scherper op de kosten zitten, liet topman Peter Berdowski destijds weten. Dat zette de verhoudingen op scherp en leidde tot een "opeenstapeling van issues en disputen op werken en langdurige claimtrajecten".

Orderportefeuille

Ook bij Salvage, het onderdeel dat gezonken schepen bergt, spreek Boskalis van een sterk jaar. Towage, de sleepdiensten, en Dredging, de baggeractiviteiten, zijn volgens Boskalis stabiel.

De orderportefeuille bedroeg aan het einde van het derde kwartaal 4,2 miljard euro en dat was een lichte afname ten opzichte van het tweede kwartaal. Sindsdien kreeg Boskalis een grote opdracht voor een windmolenpark voor de kust van Taiwan. Deze is nog niet meegeteld.

Forse verbetering

Boskalis handhaafde zijn winstverwachting voor heel 2019. Voor de tweede helft van het jaar wordt een forse verbetering van het resultaat voorzien ten opzichte van de eerste helft. Het bedrijfsresultaat (ebitda) komt stabiel uit ten opzichte van 2018, op circa 350 miljoen euro.

Voor heel 2019 wordt verder een investeringsbedrag van ruim 250 miljoen euro voorzien. De schuldenlast van Boskalis is flink afgenomen en bedraagt ongeveer 150 miljoen euro.