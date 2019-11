'Klein openingsverlies voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.665

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint vrijdag naar verwachting met een klein verlies. Ook elders in Europa zullen de beurzen waarschijnlijk licht lager openen. Beleggers lijken wat gas terug te nemen na de recente opmars en wachten vooral op de verdere ontwikkelingen aan het Amerikaans-Chinese handelsfront. Op het Damrak kwam baggeraar Boskalis met een handelsbericht.

De hoop op een handelsdeal tussen de VS en China werd deze week weer aangewakkerd nadat Peking en Washington bevestigden de importtarieven op elkaars goederen in stappen te willen terugdraaien. Handelsadviseur van het Witte Huis Peter Navarro zei echter in een interview met Fox Business Network dat er op dit moment geen overeenkomst is om bestaande tarieven in te trekken als voorwaarde van een gedeeltelijk handelsakkoord.

Boskalis sprak in een handelsupdate van een goede omzetontwikkeling met een sterke verbetering van het resultaat ten opzichte van de eerste helft van het jaar. Het orderboek bedroeg 4,2 miljard euro en het bedrijf handhaafde zijn verwachting voor 2019.

Fagron

Apothekerstoeleverancier Fagron heeft een geschil over de prijsstelling van farmaceutische producten definitief geschikt voor 22,3 miljoen dollar. De Amerikaanse justitie beschuldigde het bedrijf ervan verkeerde, flink opgekrikte prijzen te hanteren voor bepaalde stoffen. In juni dit jaar meldde Fagron al dat er een principe-schikking was bereikt. Deze is nu definitief geworden.

Chipmachinemaker ASML zal mogelijk bewegen op de maandelijkse omzetcijfers van Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), een belangrijke klant. De Taiwanese chipmaker zag de omzet in oktober groeien.

Euronext

Euronext kwam donderdag na de slotbel met cijfers. De beursuitbater profiteerde afgelopen kwartaal van de eerder dit jaar gedane overname van de beurs in Oslo. Mede daardoor ging de winst met meer dan een kwart omhoog.

Ook de Europese automakers staan in de schijnwerpers. De voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker verklaarde in een interview met de Duitse krant Süddeutsche Zeitung dat de Amerikaanse president Donald Trump volgende week geen importtarieven zal invoeren op Europese auto's en auto-onderdelen.

Groene sluiting

De Europese beurzen sloten donderdag in het groen. De AEX-index klom 0,4 procent tot 597,11 punten en de MidKap won 1,3 procent tot 896,27 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,8 procent. Wall Street bereikte nieuwe recordstanden. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 27.674,80 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq wonnen 0,3 procent.

De euro was 1,1050 dollar waard, tegen 1,1043 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 56,62 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 61,84 dollar.