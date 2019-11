Allianz zelfverzekerder over winst

Gepubliceerd op | Views: 384

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Allianz heeft het afgelopen kwartaal meer vertrouwen gekregen in het behalen van zijn financiële doelstellingen. De Duitse verzekeraar rekent er nu op dat de brutowinst aan de bovenkant van de eerder opgegeven bandbreedte uitkomt. Dat viel vrijdag op te maken uit een handelsbericht.

Allianz had een doelstelling staan van een resultaat tussen de 11 miljard euro en 12 miljard euro voor 2019. Topman Oliver Bäte wijst bij de aanscherping naar het succes van het kostenverlagingsprogramma, kleine overnames in Brazilië en het Verenigd Koninkrijk en de goede prestatie bij het obligatiefonds Pacific Investment Management Co (Pimco).

Pimco wist in de verslagperiode 22 miljard euro aan kapitaal aan te trekken. De geldinstroom compenseerde de leegloop bij de rest van de vermogensbeheerdivisie, waar Allianz Global Investors onder valt. Bij de onderdelen vastgoed en schade gingen de zaken wat minder. De brutowinst daar daalde met zo'n 10 procent op jaarbasis. Al met al kwam de totale brutowinst vlak uit vergeleken met vorig jaar op 2,98 miljard euro.