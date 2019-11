Richemont voelt protesten in Hongkong

Gepubliceerd op | Views: 412

GENÈVE (AFN) - De Zwitserse producent van luxegoederen Richemont heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar veel last gehad van de protesten in Hongkong. Dat kwam de verkoop van horlogemerken als IWC en sieraden en horloges van bijvoorbeeld Cartier niet ten goede.

Wel benadrukte de onderneming dat goede zaken in de rest van China, Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten de dalende opbrengsten in Hongkong ruimschoots wisten te compenseren. Bij constante wisselkoersen namen die met 6 procent toe tot bijna 7,4 miljard euro, ondanks de krimp van meer dan 10 procent in Hongkong. Operationeel dikte het resultaat van Richemont met 3 procent aan tot bijna 1,2 miljard euro.