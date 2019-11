Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN) - De export van China is in oktober minder sterk gekrompen dan economen hadden gedacht. Daarbij viel ook de neergang van de import minder groot uit dan gevreesd, zo bleek na cijfers van het Chinese statistiekbureau.

De export van China ging met 0,9 procent omlaag op jaarbasis, na een daling met 3,2 procent in september. Economen hadden in doorsnee gerekend op een krimp van de Chinese uitvoer vorige maand met 3,9 procent. Het is wel de derde maand op rij dat de export van de tweede economie van de wereld afneemt, onder druk van de handelsoorlog met de Verenigde Staten en de afkoelende wereldeconomie.

De import van China zakte vorige maand met 6,4 procent in vergelijking met een jaar eerder, na een min van 8,5 procent in de voorgaande maand. Hier werd in doorsnee gerekend op een afname met 7,8 procent. De Chinese invoer neemt nu al zes maanden op rij af. Dat duidt op een zwakkere binnenlandse vraag in het land.