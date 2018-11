Wall Street sluit licht lager op Fed-dag

Gepubliceerd op | Views: 706 | Onderwerpen: Federal Reserve

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag overwegend met kleine verliezen de handel uitgegaan. Beleggers op Wall Street kregen weer een behoorlijke hoeveelheid bedrijfsresultaten onder ogen. Daarnaast ging de aandacht uit naar een nieuw rentebesluit van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex eindigde een fractie hoger op 26.191,22 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent naar 2806,83 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,5 procent kwijt op 7530,89 punten.

De Amerikaanse koepel van centrale banken hield de rente in de Verenigde Staten zoals verwacht nog even gelijk. Kenners gingen er over het algemeen al vanuit dat de Fed de rente pas in december weer een beetje opkrikt. De beleidsmakers bij de Fed hebben immers al herhaaldelijk aangegeven dat ze de rente geleidelijk, stapje voor stapje, willen verhogen.

Tegenvallende omzetverwachtingen Qualcomm

Chipreus Qualcomm zakte meer dan 8 procent. De onderneming kwam met tegenvallende omzetverwachtingen voor het lopende kwartaal. Dat laatste heeft te maken met het verlies van orders van Apple door het patentconflict tussen beide bedrijven.

Ook Crocs, bekend van de plastic klompen, en L Brands, het moederbedrijf van lingeriemerk Victoria's Secret, kwamen met cijfers. Zij noteerden respectievelijk zo'n 28 en 6 procent hoger. Online reisbureau TripAdvisor won na resultaten meer dan 15 procent en de farmaceuten Perrigo en Endo International verloren tot bijna 18 procent. Ook casino- en hotelbedrijf Wynn Resorts moest het ontgelden, met een min van dik 13 procent.

Opvolger Musk

Tesla (plus 0,9 procent) stond eveneens in de belangstelling. De fabrikant van elektrische auto's heeft een nieuwe voorzitter gevonden. Robyn Denholm vervangt medeoprichter Elon Musk, die wel in functie blijft als topman van het bedrijf. Musk moest zijn tweede functie bij Tesla neerleggen als onderdeel van een schikking met beurstoezichthouder SEC.

De euro was 1,1359 dollar waard, tegen 1,1416 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 60,56 dollar. Brentolie daalde 1,9 procent in prijs tot 70,68 dollar per vat.