Federal Reserve handhaaft Amerikaanse rente

WASHINGTON (AFN) - De Federal Reserve houdt de rente in de Verenigde Staten zoals verwacht nog even gelijk. Dat blijkt uit een nieuw rentebesluit van de Amerikaanse koepel van centrale banken.

Kenners gingen er over het algemeen al vanuit dat de Fed de rente pas in december weer een stapje opkrikt. De beleidsmakers bij de Fed hebben immers al herhaaldelijk aangegeven dat ze de rente geleidelijk, stapje voor stapje, willen verhogen. De sterke prestaties van de Amerikaanse economie zouden dat toelaten.

Fed-baas Jerome Powell en de andere centralebankiers trekken zich duidelijk niets aan van kritiek van president Donald Trump op hun rentebeleid. Trump vindt de hogere rentes maar niks. Renteverhogingen zorgen er immers voor dat geld lenen duurder wordt en dat zet weer een rem op de groei.

Bij het vorige rentebesluit in september verhoogde de Fed de rente overigens nog met een kwart procentpunt, naar een bandbreedte van 2 tot 2,25 procent. Het was de derde renteverhoging van dit jaar. Als de rente in december weer een beetje omhooggaat, moeten er volgend jaar naar verwachting nog drie rentestappen volgen om de Amerikaanse economie en inflatie weer op de gewenste niveaus te krijgen.