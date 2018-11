Ryanair bereikt akkoord met Duitse vakbond

Gepubliceerd op | Views: 112 | Onderwerpen: Duitsland, luchtvaart

DUBLIN (AFN) - De Ierse prijsvechter Ryanair heeft een akkoord bereikt met de Duitse vakbond Verdi over een nieuwe cao voor het cabinepersoneel. Personeel mag nog stemmen over het onderhandelingsresultaat, aldus Ryanair. Verdi vertegenwoordigt circa duizend cabinemedewerkers van Ryanair.

Net als veel van de Europese collega's legde ook het personeel van Ryanair in Duitsland meermaals het werk neer om hun roep om verbeteringen kracht bij te zetten. De Duitsers eisten eerder een loonsverhoging en meer sociale zekerheid. Daarnaast wilden ze dat het Duitse arbeidsrecht op hen van toepassing is, in plaats van het Ierse. Details over het akkoord werden donderdag niet gegeven.

Verder zou volgens de maatschappij Italiaans cabinepersoneel in meerderheid hebben ingestemd met een onderhandelingsresultaat met Italiaanse bonden. Ook heeft Ryanair bonden in Zweden en Griekenland erkend. In die landen wordt nu ook onderhandeld over betere arbeidsvoorwaarden.

Eindhoven

In Nederland besloot Ryanair om zijn basis in Eindhoven te sluiten. Dat kostte meerdere personeelsleden hun baan. Met tientallen Nederlandse piloten en cabinemedewerkers ligt Ryanair in de clinch over hoe het dienstverband te beëindigen. Dit omdat het personeel verplichte overplaatsing naar andere bases weigert.

Ook zette Ryanair zes medewerkers op straat vanwege het verspreiden van een foto. Volgens de luchtvaartmaatschappij gaat het om een nepfoto, waarop is te zien dat cabinepersoneel op de grond slaapt van een Spaans vliegveld.

Het kiekje werd veel verspreid op sociale media en zorgde voor ophef. De foto zou namelijk aantonen hoe slecht de werkomstandigheden zijn voor het Ryanair-personeel. De prijsvechter vindt dat de foto voor reputatieschade zorgt, die veroorzaakt is door het zestal. Eerder verspreidde Ryanair al een foto waarop werd aangetoond dat de foto in scène is gezet.