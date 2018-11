Van Vroonhoven langer voorzitter ESMA-comité

Gepubliceerd op | Views: 203

AMSTERDAM (AFN) - Bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijft langer aan het hoofd staan van het comité voor beleggersbescherming van de Europese toezichthouder ESMA. Haar termijn als voorzitter is met twee jaar verlengd, maakte de toezichthouder bekend.

Van Vroonhoven kwam in 2016 aan het roer te staan van het comité IPISC, de groep die de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) advies geeft over de kwaliteit van beleggingsdiensten. Als bestuursvoorzitter van de Nederlandse nationale toezichthouder is Van Vroonhoven ook lid van de raad van toezichthouders van ESMA.