Grote overname door netwerkbedrijf CommScope

HICKORY (AFN) - De Amerikaanse leverancier van onder meer glasvezel- en mobiele netwerken CommScope neemt voor 7,4 miljard dollar zijn branchegenoot Arris International over. Door de combinatie ontstaat een bedrijf met een jaaromzet van 11,3 miljard dollar.

De deal moet in de eerste helft van 2019 afgerond worden en levert naar verwachting meer dan 150 miljoen dollar aan jaarlijkse kostenbesparingen in drie jaar op. Investeringsmaatschappij Carlyle helpt mee de overname te financieren door voor 1 miljard dollar een minderheidsbelang in het fusiebedrijf te nemen.

Door samen te gaan willen CommScope en Arris profiteren van groeimogelijkheden op de markten voor bijvoorbeeld netwerken voor telecom en internet. Het gecombineerde concern telt meer dan 26.000 werknemers.