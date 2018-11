Philips scherpt doelstellingen aan

Gepubliceerd op | Views: 665

AMSTERDAM (AFN) - Philips heeft zijn doelstellingen voor de komende jaren aangescherpt. Het zorgtechnologiebedrijf mikt nu op een jaarlijkse vrije kasstroom van meer dan 1,5 miljard euro in 2020. Het productiviteitsprogramma wordt verhoogd van 1,2 miljard euro in 2019 tot 1,8 miljard euro in 2020.

Het bedrijf herhaalde op zijn beleggersdag zijn eerder afgegeven doel voor een vergelijkbare jaarlijkse omzetgroei van 4 tot 6 procent. Ook het doel voor een verbetering van de aangepaste ebitda-marge met 100 basispunten per jaar in de periode 2017-2020 werd bevestigd.