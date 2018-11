ING verlaagt advies op Kendrion

Gepubliceerd op | Views: 196 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - ING heeft zijn advies op Kendrion verlaagd. Volgens de bank is er op korte termijn te weinig zicht op groei voor de maker van elektromagnetische componenten. Dit zal ook de marges gaan raken.

Kendrion maakte onlangs bekend dat het kampt met mindere verkopen aan vooral de auto-industrie. Volgens ING zal er, zolang er sprake is van onzekerheid in die markt, geen sprake zijn van een herstel van de aandelenkoers. In de cijfers over het derde kwartaal werd de impact van de mindere prestaties in de auto-industrie volgens de bank door de markt onderschat, ook door ING zelf.

Het gebrek aan groeivooruitzichten zorgt er volgens de kenners ook voor dat het effect van structurele kostenbesparingen op de marges goeddeels teniet wordt gedaan. ING verlaagde zijn verwachtingen voor de jaaromzet met dik 6 procent. Ook voor volgend jaar werden prognoses neerwaarts bijgesteld.

ING verlaagde het advies op Kendrion van buy naar hold. Het koersdoel werd verlaagd van 40 naar 26,50 euro. Het aandeel Kendrion noteerde donderdag omstreeks 10.00 uur 2,8 procent lager op 24,50 euro.