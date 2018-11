Veel nieuwe mobiele klanten bij VodafoneZiggo

Gepubliceerd op | Views: 156

UTRECHT (AFN) - Kabel- en telecombedrijf VodafoneZiggo heeft in het derde kwartaal met name op het vlak van mobiele telefonie goede zaken gedaan. Daar trok de onderneming 51.000 nieuwe klanten aan, meer dan VodafoneZiggo sinds begin 2016 in een enkel kwartaal deed. Dat leidde ertoe dat financieel directeur Ritchy Drost sprak van ,,een topkwartaal''. Volgens Drost presteert VodafoneZiggo beter dan de markt.

Het aantal klanten dat zowel kabel en internet bij Ziggo als mobiele telefonie bij Vodafone afneemt, is verder gegroeid. Dat zijn er nu meer dan 1 miljoen, wat bijna een derde van de Ziggo-klanten inhoudt en twee derde van de consumenten die bij Vodafone zitten. Ook nieuwe klanten vinden die gecombineerde aanbiedingen volgens Drost aantrekkelijk. Hij ziet een ,,zeer gezonde hoeveelheid klanten die in een keer instappen bij Vodafone en Ziggo''.

Omzet en operationele winst daalden wel, maar minder hard dan in voorgaande kwartalen. De omzet kwam uit op 978,5 miljoen euro, een daling van 0,6 procent. De operationele winst kwam uit op 32 miljoen euro, aanzienlijk minder dan de 78,4 miljoen euro vorig jaar.

De omzet op de consumentenmarkt ging licht omhoog, met name dankzij een stijging bij de mobiele telefonie. Op de zakelijke markt daalde de omzet met 5,5 procent. Dat kwam vooral door prijsdruk op de mobiele markt. Die houdt ook nog wel even aan, verwacht Drost. ,,We moeten proberen daar de prijsdaling af te laten vlakken'', zegt Drost daarover. Dat kan bijvoorbeeld door die zakelijke klanten ook vast internet van Ziggo af te laten nemen.