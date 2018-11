'Kwartaalcijfers Sif stellen teleur'

Gepubliceerd op | Views: 363

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De cijfers van funderingsspecialist Sif over het derde kwartaal waren zwakker dan verwacht. Dat schrijven ING en NIBC in een reactie op de donderdag gepubliceerde resultaten. Op het Damrak ging de koers van Sif fors onderuit.

ING stelt dat al was verwacht dat het een zwak kwartaal zou zijn na het moeizame tweede kwartaal. Toch waren de prestaties nog minder dan gedacht, aldus de bank. Sif boekte een negatief bedrijfsresultaat van 1,1 miljoen euro, terwijl ING had gerekend op een plus van 3,3 miljoen euro. De bank wijst er verder op dat het productieniveau dit jaar zal uitkomen op 145 kiloton, terwijl Sif eerder had aangegeven dat dit 150 kiloton zou zijn. Daarnaast verhoogt Sif zijn kapitaalinvesteringen.

NIBC stelt dat de lagere productieverwachting voor heel 2018 kan worden opgevat als een winstwaarschuwing. Hoewel de vooruitzichten voor offshore windenergie positief blijven, gaat NIBC zijn positie op het aandeel Sif onder de loep nemen na de berichtgeving.

ING heeft een buy-advies voor Sif, met een koersdoel van 20,25 euro. Bij NIBC is dat ook buy. Het aandeel Sif noteerde donderdag omstreeks 09.40 uur een min van 3,7 procent op 14,44 euro.